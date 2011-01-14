Межбанк: евро и рубль ушли вверх, доллар падает

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись снижением котировок – 7,9540/7,9650 грн./долл., цены на российскую валюту поднялись – 0,2653/0,2658 грн./рубль, котировки по евро-гривне ушли вверх – 10,6735/10,6895 грн./евро.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжают расти – 1,3413/1,3415 долл./евро (четверг, 13 января, - 1,3127/1,3129 долл./евро).

В четверг, 13 января, Национальный банк Украины вышел на рынок с интервенцией по валютной паре USD/UAH – 7,9550/7,9650.