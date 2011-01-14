Президент ЕС: абсурдно относиться к странам ЕС как к Аргентине или Украине

Президент Европейского Совета Герман Ван РОМПЕЙ считает абсурдным отношение рынков к странам-членам еврозоны.

Как сообщает Интернет-издание «EUobserver», об этом он заявил вчера в Лондоне после встречи с премьер-министром Великобританки Дэвидом КЭМЕРОНОМ.

“Последние события на рынке какие-то странные. Спреды сейчас показывают долговые риски для отдельных стран еврозоны даже большие, чем для развивающихся стран, таких как Украина или Аргентина. Это абсурд», - сказал Президент ЕС.

Он отметил, что такое отношение к странам еврозоны является иррациональным, поскольку, по его мнению, позиции евро сильны.

«Экономический рост в 2010 году был достаточно хорошим… Участникам рынка не следовало бы недооценивать нашу политическую решительность (преодолевать кризис – ЕС-плюс)», - сказал Г.Ван РОМПЕЙ.

Как сообщал УНИАН, после долговых проблем, возникших в 2010 году сначала у Греции, а потом у Ирландии, которые были вынуждены обратиться к международной помощи, многие экономисты говорят, что в ближайшее время такие же проблемы могут возникнуть у Португалии и Испании.