Могилев: привлечение к ответственности участников налогового Майдана вне политики

Министр внутренних дел Украины Анатолий МОГИЛЕВ утверждает, что привлечение к ответственности некоторых участников налогового Майдана не связано с политикой, а базируется на совершении ими административных нарушений.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

По словам А.МОГИЛЕВА, все граждане Украины имеют право на участие в мирных акциях и собраниях. «Но им запрещено нарушать нормы административного и уголовного законодательства. Тот человек, который повредит машину, тот человек, которой перекроет транспортный путь, тот человек, который будет громить имущество, за это будет отвечать», - сказал министр.

При этом, по словам А.МОГИЛЕВА, к ответственности будут привлекаться и организаторы акции, потому что они несут ответственность за то, чтобы ее участники не нарушали закон.

Министр назвал бессмыслицей то, что во время акции на некоторых предметах, в частности бочках или палатках, было указано, что это собственность народных депутатов. При этом, по его словам, милиция неоднократно объясняла, что стучать по бочкам под жилыми домами является мелким хулиганством. «Давайте завтра положим гору дерьма, и поставим табличку, что это продукт жизнедеятельности и собственность народного депутата», - добавил он.

А.МОГИЛЕВ также заметил, что бетонное покрытие во время проведения акции на Майдане повредили ранее судимые граждане, в частности, один из них - трижды судимый, 4 года отбывал за решеткой, другой судим дважды и отбыл за решеткой 3,5 года заключения, а еще один, который привлекается по этому делу, 8 лет находился в местах лишения свободы.

«Один из этих людей задержан и находится под стражей, ему выдвинули обвинение. Двое других находятся в розыске», - сказал министр.

Он отметил, что дела за повреждение покрытия и перекрытие улиц объединены в одно производство. «Во время блокирования улицы Крещатик повреждены два автомобиля, которые принадлежат юридическим и физическим лицам. По этому делу за повреждение автомобилей возбужденное уголовное дело, следствие по нему завершено, и дело направлено в суд», - сказал А.МОГИЛЕВ.