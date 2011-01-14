Данные из Германии подняли евро на мировых площадках

Евро демонстрирует положительную динамику по отношению к доллару на фоне публикации данных об ускорении инфляции в Германии и надежд инвесторов на увеличение европейского фонда финансовой стабильности.

Так, евро уже вырос до 1,3404 доллара за евро против 1,3351 доллара за евро в предыдущую торговую сессию.

Доллар снизился в цене по отношению к иене до 82,56 иены за доллар против 82,82 иены за доллар днем ранее. Курс доллара к корзине шести валют стран - основных торговых партнеров США сократился на 0,32% - до 78,94 пункта.

В пятницу стало известно, что по окончательным данным, темпы роста потребительских цен в Германии в годовом исчислении в декабре 2010 года ускорились на 0,2 процентного пункта - до 1,7% с ноябрьского значения в 1,5%. Надежды инвесторов на то, что властям ЕС удастся сдержать распространение долгового кризиса в Европе, укрепились, в том числе после того, как на текущей неделе Еврокомиссия предложила увеличить размер временного Европейского фонда финансовой стабильности (ЕФФС) и расширить его сферу деятельности. На настроение инвесторов в последний день торгов влияние оказали также и успешно проведенные Португалией, Испанией и Италией аукционы по размещению гособлигаций, в ходе которых был зафиксирован стабильный спрос, передает Bloomberg.