Инфляционные ожидания снижаются, но усиливаются ожидания обесценивания гривни – НБУ

Инфляционные ожидания у представителей реального сектора экономики снижаются, при этом усиливаются ожидания обесценивания гривни по отношению к доллару США и евро. Такие результаты ежеквартального опроса руководителей предприятий, проведенного в ноябре 2010 года, обнародованы на сайте Национального банка Украины (НБУ).

По данным Нацбанка, инфляционные ожидания снизились и составили на следующие 12 месяцев в среднем 14,1% против 14,5% в предыдущем квартале. Основным фактором влияния на потребительские цены названо увеличение расходов на производство. В то же время, стремительно выросла оценка влияния фактора «налоговые изменения», которая почти достигла уровня оценки влияния расходов на производство. При этом влияние колебаний обменного курса гривни и действий НБУ на инфляционные процессы снижалось.

Второй квартал подряд респонденты ожидают замедления роста объемов производства товаров и услуг в Украине в следующие 12 месяцев, что подтверждается снижением баланса ожиданий (разница между процентом позитивных и негативных оценок) на 3,7 п.п. до 13,8%. Среди основных дестабилизирующих факторов производства и ценового развития значительно увеличилась оценка налогового давления.

Оценки текущей экономической активности оставались сдержанными, что указывает на медленное возобновление экономики. Согласно результатам опроса, респонденты продолжают негативно оценивать текущее финансово-экономическое состояние своих предприятий, хотя негативный баланс ожиданий уменьшился и составил (-7%) против (-9,7%) в 3 кв. 2010 года.

Индекс деловых ожиданий предприятий в 4 квартале 2010 года вырос до 120% против 115,4% в предыдущем квартале. Это произошло за счет ожиданий относительно роста общих объемов реализации произведенной продукции, инвестиционных расходов и занятости.

Ожидание относительно роста цен на товары и услуги и на продукцию собственного производства ослабились. Будут увеличиваться производственные расходы и расходы на оплату труда наемных работников. Рост цен на сырье, материалы и на энергоносители остаются самыми влиятельными факторами изменений исходных цен. Стабильный курс гривни, как и в предыдущем квартале, способствовал укреплению тенденции к уменьшению оценки влияния обменного курса на изменение уровня исходных цен. Также продолжала снижаться оценка влияния уровня процентной ставки по кредитам на изменение отпускных цен предприятий.

Респонденты снова отметили смягчение условий получения банковских кредитов и ожидают роста потребностей в кредитных средствах в следующие три месяца. Использование кредитных ресурсов предприятиями больше всего сдерживают высокий уровень процентных ставок по кредитам. Влияние фактора курсовых колебаний усилилось.

Было опрошено 1243 предприятия во всех регионах страны, которые представляют экономику по основным видам деятельности, формам собственности, размерам и по количеству работников.

«Предоставленные результаты являются отображением мнения респондентов - руководителей предприятий Украины в ноябре 2010 года и не является оценками НБУ», - говорится в сообщении.