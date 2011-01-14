Кабмин: Тимошенко предоставила неправдивую информацию японским журналистам

В правительстве Украины заявляют, что экс-премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО на встрече с представителями японских СМИ предоставила неправдивую информацию.

Об этом идет речь в сообщении на сайте правительства. Вместе с тем, в сообщении не указано, от какого подразделения правительства оно размещено.

«На встрече с представителями японских СМИ экс-премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО прибегла к откровенной лжи. Она заявила, что «деньги, полученные от сотрудничества с Японией в рамках Киотского протокола, никогда не списывались со специального счета Министерства экологии», - говорится в сообщении.

Также сообщается, что на сегодняшний день с некоторых документов на этот счет снят гриф «Для служебного пользования».

«Очевидно, она рассчитывала на то, что, пряча в воду концы финансовых операций, которые противоречат действующему законодательству, засекретила соответствующие распоряжения. Кабинет министров Украины отменил гриф «Для служебного пользования» относительно ряда правительственных актов, среди прочих - и относительно распоряжения КМУ № 1049-р «О пополнении единого казначейского счета», которое Юлия ТИМОШЕНКО подписала 9 сентября 2009 года», говорится в сообщении. Дальше приводится текст этого распоряжения.

«Дословно премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО распорядилась: «С целью пополнения единого казначейского счета срочно осуществить конвертацию 200 миллионов евро, которые поступили от продажи частей установленного количества выбросов парниковых газов в соответствии с Киотским протоколом, в национальную валюту через Национальный банк по его официальному курсу», говорится в сообщении.

По состоянию на 12.00 текст этого распоряжения в информационной базе на сайте Верховной Рады отсутствует. Отмечено, что документ утратил действие на основании распоряжения №1787 от 8 сентября 2010 года. Также текст распоряжения отсутствует на Правительственном портале.

Вместе с этим, в сегодняшнем сообщении на сайте правительства отмечено: «Следовательно, ни о каких целевых программах, ни о каком целевом использовании «экологических денег» речь не шла. В результате провальной бюджетно-финансовой политики единый казначейский счет находился в критическом состоянии, и для его пополнения ТИМОШЕНКО использовала деньги, полученные от Японии исключительно на экологические программы. Таким образом, Юлия ТИМОШЕНКО продолжает попытки ввести в заблуждение не только граждан Украины, но и зарубежных партнеров, чем продолжает наносить вред государству Украина».

Как сообщал УНИАН, по информации пресс-службы БЮТ от 13 января, Ю.ТИМОШЕНКО во время встречи с японскими СМИ отмечала, что в деле о «экологических деньгах» нынешняя украинская власть сознательно занимается подменой понятий и манипуляциями.

«Мою деятельность в должности премьер-министра Украины, по указанию ЯНУКОВИЧА, тщательно изучали СБУ, Генпрокуратура и заказные американские аудиторы. Изучали под микроскопом, и не выявили никаких моих преступных действий и нарушений, поэтому власти приходится подделывать уголовные дела относительно выплаты пенсий вроде бы за счет киотских денег», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.