Отрицательное сальдо внешней торговли выросло на 64% – до 7,96 млрд. долл.

Отрицательное сальдо внешней торговли товарами в Украине в январе-ноябре 2010 года составило 7 млрд. 958 млн. долл., что на 64% больше, чем в январе-ноябре 2009 года (4 млрд. 843,1 млн. долл.).

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, за январь-ноябрь 2010 года экспорт товаров составил 41 млрд. 129,6 млн. долл. (на 29,8% больше показателя за январь-ноябрь 2009 года), импорт – 54 млрд. 087,6 млн. долл. (на 33,9% больше). Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,85 (за январь-ноябрь 2009 г. – 0,88).

Внешнеторговые операции проводились с партнерами из 216 стран мира.

В общем объеме экспорта товаров, по сравнению с январем-ноябрем 2009 года, увеличилась доля черных металлов – с 26,1% до 29%, энергетических материалов, нефти и продуктов ее перегонки – с 5,1% до 7,3%, руд, шлаков и золы – с 3,3% до 5,1%, железнодорожных или трамвайных локомотивов, путевого оборудования – с 1,9% до 4,5%, продуктов неорганической химии – с 1,7% до 2,2%, жиров и масел животного и растительного происхождения — с 4,4% до 4,8%.

В то же время уменьшился удельный вес механических машин – с 7% до 6,1%, электрических машин – с 5,5% до 4,9%, зерновых культур – с 9% до 4,6%, изделий из черных металлов – с 5,1% до 3,8%, семян и плодов масличных растений — с 2,7% до 2%.

В общем объеме импорта товаров увеличилась доля энергетических материалов, нефти и продуктов ее перегонки – с 32,1% до 32,4% электрических машин – с 5% до 5,9%, наземных транспортных средств, кроме железнодорожных, – с 4,4% до 5,5%, черных металлов – с 2,5% до 3,2%. Уменьшился удельный вес механических машин – с 8,6% до 7,5%, фармацевтической продукции – с 4,6% до 3,9%, бумаги и картона — с 2,7% до 2,4%.

По данным Госкомстата, в ноябре 2010 года экспорт товаров увеличился, по сравнению с октябрем прошлого года, на 29,4% и составил 5 млрд. 133,8 млн. долл., импорт – на 37,8%, до 6 млрд. 232,4 млн. долл. Отрицательное сальдо в ноябре т.г. составило 1 млрд. 098,6 млн. долл. против 554,6 млн. долл. за ноябрь 2009 года.

Справка УНИАН. Отрицательное сальдо внешней торговли товарами и услугами в Украине в 2009 году уменьшилось в 9,6 раза – до 1 млрд. 380,7 млн. долл. против 13 млрд. 307,6 млн. долл. в 2008 году.

Отрицательное сальдо внешней торговли товарами составило 5 млрд. 732,7 млн. долл., положительное сальдо внешней торговли услугами – 4 млрд. 352 млн. против 18 млрд. 580,9 млн. долл. и 5 млрд. 273,3 долл. соответственно в 2008 году.