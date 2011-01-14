Янукович требует от Азарова завершить дерегуляцию ведения бизнеса

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ требует от премьер-министра Николая АЗАРОВА завершить проведение налоговой реформы и дерегуляцию ведения предпринимательской деятельности.

Как передает корреспондент УНИАН, это глава государства подчеркнул сегодня во время заседания Управляющего совета Комитета по экономическим реформам.

В.ЯНУКОВИЧ обратил внимание на неотложную необходимость завершения некоторых реформ, начало которых было положено в прошлом году. В частности, он акцентировал внимание на завершении налоговой реформы, а также задач по дерегуляции ведения предпринимательской деятельности в Украине.

«Поэтому мое категорическое требование: завершить задание дерегуляцию как безотлагательную, Николай Янович. Это на Вашей совести», - сказал Президент, обращаясь к премьер-министру.

Как отметил глава государства, этот процесс заключается в плоскости воплощения нового Налогового кодекса.

«И начало налоговой реформы сейчас должно также показать путь ее завершения. И я ожидаю от Вас, когда Вы предусматриваете завершить налоговую реформу», - заявил Президент премьер-министру.

В связи с этим В.ЯНУКОВИЧ выдвинул требование к правительству завершить разработку и принятие необходимых нормативно-правовых актов, направленных на полноценное внедрение нового Налогового кодекса.