«Сбербанк России» начинает кредитование в рублях

«Дочерний Банк Сбербанк России» (Киев) открыл программу по кредитованию физических лиц в российских рублях. Об этом заявил на пресс-конференции в УНИАН в пятницу первый заместитель председателя правления «Сбербанка России» Александр ВЕДЯХИН.

«Кредитование в твердых валютах – это большой риск. Поэтому как альтернативу наш банк предлагает мягкую валюту – российский рубль», - сказал А.ВЕДЯХИН, при этом добавил, что колебания курса гривни, по сравнению с российским рублем, за последние несколько лет были не более 20%. Такой уровень является приемлемым для финансирования ипотечных и автомобильных кредитов, которые требуют наличия длинного ресурса.

А.ВЕДЯХИН также отметил, что с 1 января 2010 года утратили силу правовые нормы, которые напрямую запрещали кредитование физических лиц в иностранной валюте. На сегодня в Украине действуют повышенные нормативные требования Национального банка Украины (НБУ) касательно формирования резервов под выданные кредиты субъектам, у которых нет валютной выручки. Влияние этой нормы на финрезультат, по словам банкира, удастся нивелировать за счет первоначального взноса по таким кредитам в 50%.

Напомним, ранее Нацбанк заявлял о своих намерениях в законодательном порядке запретить валютное кредитование.

По этому поводу А.ВЕДЯХИН сказал: «Что касается запрета кредитования в твердых валютах, то здесь мы полностью поддерживаем регулятора, что касается кредитования в мягких валютах, то мы думаем, что здесь гораздо больше плюсов для украинской экономики, чем минусов».

Согласно плану, «Сбербанк России» на конец 2011 года планирует иметь портфель кредитов физлицам в мягких валютах на уровне 1 млрд. грн. в эквиваленте.

Как сообщал УНИАН, на период финансового кризиса «Сбербанк России» прекратил выдачу кредитов физическим лицам и возобновил эти программы в ноябре 2010 года.

Справка УНИАН. АО «Сбербанк России» (г. Киев) зарегистрировано в июне 2001 года, является 100% дочерним банком АБ «Сберегательный банк Российской Федерации» (г. Москва).

Активы банка на 1 октября 2010 года составили 8,395 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 7,505 млрд. грн., обязательства – 7,341 млрд. грн., уставный капитал – 2,310 млрд. грн., собственный капитал - 1,054 млрд. грн.

«Дочерний банк Сбербанка России» в январе-сентябре 2010 года получил убыток 1,487 млрд. грн.