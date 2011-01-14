Торги на межбанке сегодня закрылись на уровне 7,9420-7,9505 грн./долл.

Сегодня на украинском межбанковском рынке торги по доллару США открылись котировками 7,9540/7,9650 грн./долл., к 12:00 цены снизились до 7,9520/7,9580 грн./долл. К закрытию торгов ценовые уровни достигли значений 7,9420/7,9505 грн./долл.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

Рублевый рынок открылся котировками 0,2653/0,2658 грн./рубль, к 12:00 цены понизились – 0,2652/0,2654 грн./рубль. К закрытию цены достигли минимума – 0,2647/0,2649 грн./рубль. В России курс доллар-рубль упал и составил 30,0199 рублей за доллар (-0,0986).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с отметки 1,3413/1,3415 долл./евро, а к 15:00 упали – 1,3353/1,3355 долл./евро. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,6735/10,6895 грн./евро, к 12:00 цены ушли вниз – 10,6470/10,6610 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 10,5820/10,5995 грн./евро.