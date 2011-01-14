В Киеве презентован международный Фонд экономических реформ в Украине

Сегодня в агентстве УНИАН состоялась презентация международного Фонда экономических реформ в Украине.

Как рассказала на пресс-конференции по этому поводу президент фонда Любовь РУДЮК, его цель – оказать профессиональную и интеллектуальную поддержку правительству Украины в проведении экономических реформ.

«Бюджетное финансирование на данный момент не предполагает выделение средств на привлечение экспертов. Наши задачи – найти такое финансирование», – отметила она.

По ее словам, речь идет о привлечении экспертов к проведению таких реформ, как пенсионная, реформа здравоохранения, налоговая, административная, а также к разработке законодательства по борьбе с коррупцией.

Кроме того, деятельность фонда будет направлена на создание позитивного имиджа Украины в мире, отметила Л.РУДЮК.

«Фонд заручился поддержкой малого и среднего бизнеса по всей Украине. Также на сегодня ведутся переговоры с потенциальными спонсорами фонда», - сообщила она.

Л.РУДЮК пока не называет размер уставного капитала фонда, говоря лишь о том, что на сегодня он является минимальным. Она также сообщила, что фонд юридически начал деятельность с декабря 2010 года.

По словам первого заместителя председателя Госкомтелерадио Украины Александра КУДРИНОВИЧА, при финансовой поддержке фонда с 1 января и до конца апреля 2011 года телекомпания CNN будет транслировать на своих телеканалах рекламные ролики об Украине. «Демонстрация роликов будет охватывать всю всемирную аудиторию. Речь идет о Европе, Азии, Ближнем Востоке, Африке, а также главное, чего до сегодня не было, – США и Канаду», - сообщил он.

Для данной кампании CNN подготовила два видеоролика про Украину по 30 секунд каждый.