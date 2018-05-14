Принцип власти - стабильность в долг

Украинскому правительству, несмотря на растущие расходы бюджета, пока удается выполнять финансовые обязательства, сохраняя социальную стабильность в обществе.

Но обслуживание такой политики осуществляется за счет все новых и новых займов. Нынешнее «спокойствие» придется оплачивать следующему поколению точно так же, как сегодня мы рассчитываемся за расходы предшественников.

На конец 2010 года, согласно данным Министерства финансов, государственный прямой и гарантированный долг Украины составил 411,79 млрд. грн. (51,88 млрд. долл.). Это на треть больше, нежели доходы госбюджета в 2011 году(!)

В итоге, долговая нагрузка по итогам прошлого года на экономику страны составила 37,43% ВВП - достаточно небезопасный уровень для стабильности в государствах со слаборазвитой рыночной экономикой. Для сравнения: в 2009 году государственный долг в Российской Федерации составил 8% ВВП, Польше – 50,9%, Словакии – 35,4%, Эстонии – 7,2% (самый низкий среди стран ЕС), Греции – 126,8% (самый высокий в ЕС).

В 2010 году изменилось соотношение гарантированного и прямого долга по сравнению с 2009-ым в сторону увеличения последнего. Это объясняется сдержанными «аппетитами» предприятий госсектора (Укравтодора, Укрзализныци, Нафтогаза и пр.). Но при этом у правительства выросла потребность в займах на фоне значительного дефицита госбюджета и нестабильности регулярных доходов. Кроме того, в очередной раз не был выполнен план по приватизации, вследствие чего казна недополучила дополнительные 9 млрд. грн.

Бюджетные дыры финансировались правительством из разных источников - и облигации внешнего государственного займа на сумму 2,5 млрд. долл., и прямой бриджевый шестимесячный кредит российского «ВТБ Банка» на сумму 2 млрд. долл., и средства МВФ, и внутренние облигации госзайма.

Наиболее привлекательным ресурсом является кредит МВФ. Фонд в виде исключения позволяет Кабмину частично зачислять эти средства в бюджет, а не только пополнять золотовалютные резервы Нацбанка. Если на внешнем рынке кредит берется под 6,7-7,75% годовых, а российские деньги нам достались под 6,7%, то средства МВФ обходятся вдвое дешевле.

Нынешнее правительство работает с Фондом более активно, чем предыдущее. В ноябре 2008 года МВФ принял решение о предоставлении Украине двухгодичной программы кредитования stand-by на сумму около 16,4 млрд. долл. В 2008-2009 годах Украина получила три транша кредита на общую сумму 12 млрд. долл. Четвертый транш в размере 3,8 млрд. долл. Украина рассчитывала получить в ноябре 2009 года, однако из-за проведения президентских выборов средства выделены не были.

После отставки правительства Юлии Тимошенко Кабмин Николая Азарова по договоренности с МВФ закрыл действующую кредитную линию и начал сотрудничество с Фондом по новой программе. Ее МВФ одобрил в июле 2010 года. Она предусматривала выделение кредита на сумму 15,15 млрд. долл. Срок действия программы составляет 2,5 года (с июля 2010 до конца 2012 года). Средства привлекаются под ставку 3,5% годовых.

Сразу после одобрения программы Украина получила первый транш в размере 1,89 млрд. долл. Фактически он был разделен между правительством (1 млрд. долл., которые пошли на текущие бюджетные расходы) и НБУ (890 млн. долл. для пополнения золотовалютных резервов).

Затем после продолжительного аудита Совет директоров МВФ на заседании 22 декабря 2010 г. согласился выделить второй транш в объеме 1 млрд. SDR (1,5 млрд. долл.), из которых 1 млрд. пошел на финансирование дефицита госбюджета, а 500 млн. долл. поступили в НБУ. К слову, благодаря займам в 2010 году международные резервы Нацбанка выросли на 30,5%, или на 8,07 млрд. долл. и на конец года составляли 34,58 млрд. долл., что должно обеспечить стабильность национальной валюты в текущем году.

Третий транш Украина может получить в марте 2011 года объемом 1,47 млрд. долл. Правда, для этого необходимо снизить дефицит бюджета, привести цены на газ и коммунальные тарифы к экономически обоснованному уровню, а также приступить к реализации пенсионной реформы. Увы, все обязательства - непопулярные меры.

Безусловно, МВФ – источник самых дешевых денег, однако правительство, похоже, забыло, что кредитные деньги рано или поздно придется отдавать. На сегодняшний день Украина продолжает оставаться вторым по сумме выделенных средств заемщиком Международного валютного фонда ( 9,25 млрд. SDR, или 14,2 млрд. долл.) после Румынии (9,8 млрд. SDR, государственный долг страны в 2009 году составил 23,9% ВВП, что на 18 п.п. ниже, чем в Украине). Третьим по величине должником является Греция – 9,13 млрд. SDR.

Позитивной тенденцией 2010-го стало снижение кредитной активности на внутреннем рынке. Это должно заставить банки (которые являются главными инвесторам в госбумаги) наконец-то вкладывать деньги в экономику и размораживать кредитование.

Помимо выполнения в прошлом году всех взятых на себя финансовых обязательств, правительство накопило на едином казначейском счету около 24 млрд. грн. Тем не менее, Кабмин продолжает брать взаймы. 11 января т.г. правительство разместило краткосрочные облигации на сумму 168 млн. грн. Поскольку бумаги очень короткие (7-8 месяцев), привлеченные деньги, скорее всего, снова пошли на финансирование текущих расходов и погашение предыдущих долгов.

К сожалению, в Украине на двадцатом году независимости так и не сформирована концепция эффективной долговой политики. Заимствования тесно связаны с необходимостью финансирования дефицита бюджета. Такой подход значительно сужает механизмы займа. Государственный кредит – инструмент увеличения финансовых возможностей государства, который оно может использовать в экономической политике для стимулирования бизнес-активности, независимо от показателя госдолга. Заимствования оправданы лишь в том случае, если осуществляемые за их счет расходы способствуют увеличению будущих доходов или приводят к сокращению в перспективе бюджетных расходов, то есть, имеют такой положительный уровень доходности, который позволяет стране в дальнейшем погасить основную сумму долга и уплатить проценты по нему.

Украинская долговая политика, ориентированная на финансирование потребления и покрытие предыдущих долгов, является супер-затратной. В этом году правительству необходимо погасить 62,3 млрд. грн. и еще 23 млрд. грн. направить на обслуживание долгов (выплату процентов). Совокупно это втрое больше, нежели инвестиционные расходы бюджета.

При этом в докризисном 2008 году госдолг Украины составлял 189,41млрд. грн. (19% ВВП). Таким образом, за два года украинская власть увеличила задолженность в 2,2 раза, или на 222,38 млрд. грн. Если и дальше займы будут превышать обеспечение украинской экономики, то следующим поколениям придется работать только на то, чтобы отдавать долги своих предшественников.

Вероника Здоренко (для УНИАН)