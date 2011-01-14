Минюст отобрал шесть компаний для реализации арестованного имущества

Министерство юстиции Украины в ходе тендера отобрало 6 компаний, которым будет предоставлено право реализовывать арестованное имущество в 2011 году.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе министерства.

Согласно сообщению, победителями тендера стали: ЧП «Нива – В.Ш.», ЧП «Специализированное предприятие «Юстиция», ООО «ТД Элит Сервис», ООО «Торговый дом «Укрспецреализация», ООО «Юнор» и ООО «Кей Стоун».

Всего в тендере принимали участие 19 претендентов. При этом четыре из отобранных компаний уже осуществляли реализацию арестованного государственными исполнителями имущества в 2010 году.

При рассмотрении заявок оценивалось наличие в компании квалифицированных специалистов, в том числе специалистов по вопросам реализации недвижимости, оценки, товароведов, определялась готовность претендента осуществлять реализацию всего арестованного имущества – как ликвидного, так и неликвидного, а также проверялись остальные условия, которые закреплены в положении об условиях и порядке проведения тендеров по определению специализированных организаций для реализации арестованного государственными исполнителями имущества: наличие помещений для хранения имущества, транспорта, отсутствие долгов перед Минюстом за реализацию конфиската в предыдущие периоды и прочее.