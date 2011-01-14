Литвин: за действием Налогового кодекса должен вестись постоянный мониторинг

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН считает, что за действием Налогового кодекса должен вестись постоянный мониторинг, чтобы оперативно вносить изменения в этот документ в случае необходимости.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в интервью телеканалу «Рада».

По словам В.ЛИТВИНА, к этому мониторингу должны быть привлечены специалисты и непосредственно те, кто постоянно сталкивается с действием кодекса.

«Следует обеспечить постоянный мониторинг за данным законом, учитывать мнение специалистов, мнение людей, которые практически чувствуют на себе нормы Налогового кодекса, с тем, чтобы вносить оперативно необходимы изменения», - сказал он.

В.ЛИТВИН убежден, что такой мониторинг должен быть непрерывным.

Как сообщал УНИАН, 18 ноября 2010 г. Верховная Рада приняла Налоговый кодекс, который фактически отменял упрощенную систему налогообложения и усиливал контролирующие функции налоговиков.

В связи с этим предприниматели во многих городах, в частности и в столице, проводили акции против вступления в силу Налогового кодекса.

30 ноября п.г. Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ ветировал Налоговый кодекс. В частности, он предложил сохранить существующую систему налогообложения малого бизнеса.

2 декабря 2010 г. парламент принял в новой редакции Налоговый кодекс с учетом предложений главы государства.