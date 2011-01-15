Упразднение сбора в Пенсионный фонд успокоило валютный рынок - эксперт

Решение Верховной Рады об упразднении сбора в Пенсионный фонд с безналичных валютных операций в размере 0,5% способствовало умиротворению валютного рынка.

Такую точку зрения высказал в комментарии агентству УНИАН директор департамента аналитики компании Astrum Investment Management Алексей БЛИНОВ.

Как отметил аналитик, в четверг, 13 января, Национальный банк Украины продавал доллар по курсу 7,965 грн./долл. и покупал его по курсу 7,955 грн./долл. Межбанковский валютный рынок закрылся котировками 7,9550-7,9590 грн./долл.: гривня укрепилась к доллару на 0,35%.

При этом межбанковский валютный рынок закрылся котировками 10,4737-10,4850 грн./евро: гривня подешевела к евро на существенные 1,1%. Укрепление евро стало следствием успешного размещения государственных облигаций Португалии: доходность по десятилетним облигациям не превысила 7%.

По словам, А.БЛИНОВА, в пятницу, 14 января, Национальный банк Украины продавал доллар по курсу 7,96 грн./долл. и покупал его по курсу 7,95 грн./долл. Межбанковский валютный рынок закрылся котировками 7,9420-7,9505 грн./долл.: гривня укрепилась к доллару на 0,1%. При этом межбанковский валютный рынок закрылся котировками 10,5821-10,5994 грн./евро: гривня подешевела к евро на значительные 1,05%.

По информации аналитика, по итогам последней недели украинская валюта укрепилась к доллару на 0,3%, но девальвировала к евро на 1,4%.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины приняла Закон “О внесении изменений в Закон Украины “О сборе на обязательное государственное пенсионное страхование”.

Законом вносятся изменения, которые предусматривают исключение норм, касающихся уплаты сбора на обязательное государственное пенсионное страхование с безналичных операций по купле-продаже иностранной валюты за гривню.