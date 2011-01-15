Тимошенко в понедельник снова вызывают в Генпрокуратуру

В понедельник, 17 января, бывшего премьер-министра Украины, лидера партии «Батькивщина» Юлию ТИМОШЕНКО вновь вызывают в Главное следственное управление Генеральной прокуратуры на 12.00.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии.

Как известно, Ю.ТИМОШЕНКО было предъявлено обвинение в том, что она в должности премьер-министра в разгар всемирного финансово-экономического кризиса «действуя преднамеренно, из личных интересов», приняла решение «относительно использования части средств, которые поступили от продажи квот на выбросы парниковых газов и имели целевое назначение, на покрытие расходов Государственного бюджета Украины, прежде всего обязательств по выплате пенсий».

Как сообщал УНИАН, 13 января Ю.ТИМОШЕНКО заявила журналистам, что Генеральная прокуратура Украины обязала ее ежедневно с 10.00 до 17.00 часа приезжать в Главное управление по расследованию особо важных дел для ознакомления с материалами возбужденного против нее уголовного дела.