В Каменце-Подольском введен туристический сбор в размере 1% от стоимости всего периода проживания (ночевки) в гостиницах.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение приняли депутаты горсовета.

В соответствии с решением сессии, в стоимость проживания не включаются расходы на питание или бытовые услуги, телефонные счета, оформление загранпаспортов, разрешение на въезд, обязательное страхование.

Кроме того, от сбора освобождаются командированные, инвалиды, ветераны войны, участники ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, лица, прибывшие по путевкам и курсовкам в санатории, пансионаты.

По словам начальника финансового управления городского совета Александры ШЕВЧУК, в этом году планируют собрать с туристов 130 тыс. грн. в бюджет.