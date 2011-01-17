Курс НБУ на 17.01.11

Официальный курс НБУ на 17.01.11100 USD США–795.0300 (на 14 ян.–795.3300)100 EUR–1061.2855 (на 14 ян.–1049.7561)10 RUR–2.6542 (на 14 ян.–2.6429)Учетные курсы банковских металлов на 17.01.11 за 10 тройских унций (грн.)959 XAU 10 Золото–108859.48(на 14 ян.–109815.19)961 XAG 10 Серебро–2267.43(на 14 ян.–2323.95)962 XPT 10 Платина–143900.43(на 14 ян.–143000.33)964 XPD 10 Палладий–63761.41(на 14 ян.–64819.40)

Официальный курс НБУ на 17.01.11 100 USD США–795.0300 (на 14 ян.–795.3300) 100 EUR–1061.2855 (на 14 ян.–1049.7561) 10 RUR–2.6542 (на 14 ян.–2.6429) Учетные курсы банковских металлов на 17.01.11 за 10 тройских унций (грн.) 959 XAU 10 Золото–108859.48(на 14 ян.–109815.19) 961 XAG 10 Серебро–2267.43(на 14 ян.–2323.95) 962 XPT 10 Платина–143900.43(на 14 ян.–143000.33) 964 XPD 10 Палладий–63761.41(на 14 ян.–64819.40)

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