Межбанк: торги открылись падением котировок
11:25, 17 января 2011Финансы
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Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись на ТОМ`е продолжающимся падением котировок – 7,9470/7,9560 грн./долл.
Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту снизились – 0,2645/0,2652, котировки по евро-гривне ушли вниз – 10,5545/10,5680. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар упали до 1,3290/1,3292 (пятница – 1,3413/1,3415).
В пятницу Нацбанк вышел на рынок с интервенцией по валютной паре доллар-гривня 7,9500/7,9600.
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