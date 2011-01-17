В Киеве предприниматели пикетируют Администрацию Президента

Около полутора сотни предпринимателей и сторонников Европейской партии Украины пикетируют Администрацию Президента с требованием прекратить политические репрессии в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, участники акции выстроились поперек улицы Банковой со стороны улицы Институтской, держа в руках как национальные флаги, так и флаги ЕПУ.

На подходе непосредственно к зданию Администрации Президента дорога перегорожена металлическими заборами, за которыми находятся около 30 сотрудников милиции. Митингующие не нарушают общественного порядка.

В начале акции генеральному координатору налогового Майдана Александру ДАНИЛЮКУ стало плохо, он потерял сознание, но быстро пришел в себя и продолжил участие в акции.

В частности, в своем выступлении он продемонстрировал участникам мероприятия и работникам милиции фотографию 2007 года с Майдана Незалежности, на которой изображены палатки сторонников Партии регионов, которые тогда проводили свою акцию.

При этом, по его словам, если против участников налогового Майдана возбудили дело за повреждение гранитной плитки, тогда правоохранительные органы должны возбудить такое именно дело против организаторов акции протеста 2007 года от Партии регионов.

В интервью журналистам А.ДАНИЛЮК заявил, что участники акции требуют от власти прекратить преследование участников налогового Майдана и представителей организации «Тризуб».

Так же, как отметил А.ДАНИЛЮК, участники акции требуют прекратить безосновательные проверки представителей малого бизнеса с изъятием у них имущества.

В свою очередь народный депутат Украины Олесь ДОНИЙ, выступая перед митингующими, призвал их бороться против политических притеснений сообща, поскольку в противном случае, по его словам, действующая власть будет преследовать отдельно каждого, кто думает не так, как того хочет власть.