Обменный курс в 2011 году будет поддерживаться на уровне 8 грн./долл. - эксперт

Обменный курс в течение ближайших 12 месяцев будет поддерживаться на уровне, близком к отметке 8,0 грн./долл.

Такой прогноз озвучил в комментарии агентству УНИАН директор департамента аналитики компании Astrum Investment Management Алексей БЛИНОВ.

По его мнению, в 2011 году валютный рынок будет сбалансированным, и предложение иностранной валюты будет преобладать над спросом, чему будет способствовать приток капитала. Декабрь 2010 года был третьим месяцем подряд, когда наблюдалась активная скупка наличной валюты. Нетто-покупка наличной валюты составила 1,9 млрд. долларов, что является рекордно высоким показателем с ноября 2009 года. Однако это не является устойчивой тенденцией, и отток капитала по данной статье в 2011 году сократится, считает аналитик.

А.БЛИНОВ отметил, что Национальный банк Украины в декабре активно продавал доллар. При этом он пополнял резервы такими альтернативными валютами как евро, британские фунты и швейцарские франки. Увеличение резервов НБУ в декабре связано с поступлением кредита от МВФ в USD 1,5 млрд.

Как сообщал УНИАН, отрицательное сальдо интервенций Национального банка Украины на валютном межбанке в декабре 2010 года составило 613,1 млрд. долл. США.

За указанный период НБУ купил 23,2 млн. долл. США, продал – 1 млрд. 163,8 млн. долл. Нацбанк также купил в резервы 225,9 млн. евро, 48,5 млн. фунтов стерлингов, 70 млн. швейцарских франков, 80 млн. австралийских долларов.

Объем операций на межбанковском валютном рынке Украины (покупка и продажа в долларовом эквиваленте) составил 25 млрд. 380,1 млн. долл. США. Объем операций на наличном рынке Украины (покупка и продажа иностранных валют за гривню в долларовом эквиваленте) составил 5 млрд. 154,5 млн. долл. США. В т.ч. банки купили у населения 1 млрд. 616,6 млн. долл. США, продали – 3 млрд. 537,9 млн. долл. США.

Международные резервы Украины в декабре 2010 года выросли на 3%, или 1 млрд. 036,87 млн. долл. США, – до 34,576 млрд. долл.