Эта неделя будет отмечена некоторой стабилизацией на валютном рынке - эксперт

Текущая неделя будет отмечена некоторой стабилизацией на валютном рынке.

Такое предположение высказал в комментарии агентству УНИАН председатель правления «Брокбизнесбанка» Сергей МИШТА.

По его мнению, это может быть связано с уменьшением количества свободной гривны на счетах банков в Национальном банке Украины, что, в свою очередь, зависит от налоговых платежей компаний. Также позитивное влияние на рынок окажут вступление в силу закона об отмене сбора в Пенсионный фонд операций по покупке безналичной валюты и, конечно, активная позиция на рынке НБУ.

Как сообщил С.МИШТА, в течение прошлой недели (с 10 по 14 января) спрос на доллары США на рынке продолжал превышать предложение валюты. Курс до четверга включительно находился на уровне 7,98-8,00 грн./долл. В четверг наблюдалось увеличение предложения валюты на рынке, что привело к снижению курса к концу недели до 7,955-7,9650 грн./долл.

По словам эксперта, Все дни прошлой недели, кроме пятницы, Нацбанк проводил интервенции. Решение Верховной Рады об отмене сбора в Пенсионный фонд с покупки безналичной валюты, принятое в четверг, оказало свое влияние на уменьшение курса валюты.

С.МИШТА отметил, что остатки банков на корсчетах в НБУ всю прошедшую неделю увеличивались: с уровня 19,96 миллиарда гривень в понедельник до 21,17 миллиарда гривень в пятницу.