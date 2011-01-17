Упразднение сбора благоприятно скажется на деятельности нерезидентов в Украине - эксперт

Упразднение сбора в Пенсионный фонд в размере 0,5%, взимаемого с безналичных операций по купле-продажи иностранной валюты, благоприятно скажется на деятельности нерезидентов в Украине.

Такое мнение высказал в комментарии агентству УНИАН директор департамента аналитики компании Astrum Investment Management Алексей БЛИНОВ.

Он подчеркнул, что данный сбор снова стал действовать из-за непоследовательности законодательства. Украина взяла на себя обязательство перед Международным валютным фондом окончательно упразднить сбор до конца 2010 года. Это является одним из ключевых структурных критериев программы stand-by.

Аналитик полагает, что «Украина не столкнется с существенными проблемами во взаимоотношениях с МВФ из-за промедлений в этом вопросе, поскольку данная задержка не была затяжной».

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины приняла Закон «О внесении изменений в Закон Украины "О сборе на обязательное государственное пенсионное страхование".

Законом вносятся изменения, которые предусматривают исключение норм, касающихся уплаты сбора на обязательное государственное пенсионное страхование с безналичных операций по купле-продаже иностранной валюты за гривню.