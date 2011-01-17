Золото в прошлом году подорожало на 30% - эксперт

Золото в прошлом году подорожало на 30%, и его цена достигла исторического максимума - 1431,25 доллара за тройскую унцию.

Об этом сообщил в комментарии агентству УНИАН первый заместитель председателя правления «Брокбизнесбанка» Владимир СКИДАН.

По его словам, в 2010 году объем инвестиций на мировом рынке золота достиг нового рекордного максимума 63,7 млрд. долларов, что на 9% выше показателя 2009 года. «В ближайшие месяцы рост инвестиций, скорее всего, продолжится, поскольку число инвесторов на рынке золота растет из-за опасений по поводу состояния мировой экономики», - прогнозирует эксперт.

Как отметил В.СКИДАН, импорт золота в США резко увеличился. В ноябре было импортировано 568 274,027 унций золота, что на 42,2% больше чем в октябре, и на 71,5% больше, чем в том же периоде предыдущего года.

По информации эксперта, опасения по поводу ситуации с долгами в Европе ослабли после успешных размещений облигаций Испании и Италии. Цены на золото на украинском рынке варьировались на прошедшей неделе в пределах 355/361 грн. за грамм в слитках от 100 до 1000 граммов.