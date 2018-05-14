Эксперты: «Рынку безналичных платежей необходимо прозрачное госрегулирование»

Безналичные платежи активно развиваются во всем мире, их значение в глобальном масштабе постоянно увеличивается. В таких условиях внимание государства к этому сегменту на постсоветском пространстве является закономерным. Так, 10 декабря 2010 года Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект о национальной платежной системе, который предусматривает комплексное регулирование платежных систем, действующих на территории России. Этим документом планируется упорядочить требования к организации и функционированию платежных систем, а также урегулировать вопросы контроля их деятельности.

Инициативы в сфере государственного регулирования рынка безналичных платежей предложены и со стороны украинских властей. Об этом, а также о перспективах развития данного рынка в Украине УНИАН рассказали эксперты: Игорь Бураковский — председатель правления, директор Института экономических исследований и политических консультаций; кандидат экономических наук Александр Охрименко и совладелец консалтинговой компании ООО «ФинКом Инвест» Роман Бублик.

Директор Института экономических исследований и политических консультаций Игорь Бураковский :

- В Украине по сравнению с европейскими странами низкий уровень использования платежных карт. Какие факторы, по Вашему мнению, сдерживают развитие данного рынка?

Можно назвать, как минимум, несколько факторов, сдерживающих развитие расчетов с помощью платежных карт. Первый – психологический, поскольку культура расчетов карточками является во многом импортированной. Карточки появились в середине 50-х годов прошлого века в США и являются атрибутом развитой рыночной системы. А рынок – это, прежде всего, определенная модель поведения, в данном случае покупателей.

Второй немаловажный фактор связан с природой расчетов: транзакции, которые проводятся через кассовый аппарат непосредственно в электронном виде, отличаются большей степенью прозрачности. Иными словами, многие торгово-сервисные предприятия, к сожалению, не заинтересованы в прозрачном учете оборота денежных средств. Третий фактор – сегодня карточный платеж не рассматривается многими украинскими торговыми предприятиями как инструмент привлечения клиентов.

Кроме того, государственное регулирование безналичных платежей в Украине в недостаточной мере стимулирует развитие безналичных платежей и сети приема карт.

Тем не менее, я считаю, что за этими расчетами будущее. Полноценный переход на безналичные платежи рано или поздно осуществится и в нашей стране.

- Безопасны ли расчеты платежными картами?

На мой взгляд, использование электронных платежей является достаточно безопасным. Если посмотреть основные статьи затрат, связанные с поддержанием платежной системы, то значительная их часть идет именно на противодействие взломам и несанкционированному доступу к информации о клиентах, совершенствование программно-аппаратного обеспечения. Надежность и защита персональных данных клиента в международных платежных системах сегодня вышли на первое место. С другой стороны, важным фактором является уровень личной финансовой грамотности держателя карты.

- В современном мире существуют и широко используются международные платежные системы. Между тем, некоторые страны инициируют создание национальных платежных систем. В чем заключаются преимущества и недостатки и тех, и других?

Любая система, будь то национальная или международная, должна отвечать определенным требованиям клиента. Первое – система должна быть доступна как в географическом плане, так и в плане осуществления операций. Второе – оплата за использование системы должна быть обоснованной и приемлемой. Третье – скорость осуществления транзакций. Четвертое – система должна быть безопасной. Причем речь идет не только о безопасности в плане уязвимости в отношении взломов или злоупотреблений. Важны также надежность, техническое сопровождение и модернизация: система должна иметь резервные компьютерные мощности, которые будут обеспечивать стабильность работы в случае технических проблем и сбоев. Но основная проблема заключается в том, чтобы на национальном или региональном рынке поддерживались правила честной конкуренции.

В мире существуют разные по уровню эффективности проекты создания национальных платежных карт. Франции, например, пришлось искать частного инвестора, поскольку национальный карточный проект, создание которого потребовало около 10 лет и значительных государственных инвестиций, зашел в тупик. Вместе с тем Китай выпустил национальную карточку.

Отмечу, что опыт КНР не является показательным для Украины в силу ряда причин. Благодаря сильной регуляторной политике и огромным масштабам страны, Китай предпринял попытку создания национальной монополии на рынке платежных услуг – China Union Pay. Естественно, что при монопольном положении государственной структуры и отсутствии конкуренции выбор потребителей ограничен, качество предоставляемых услуг – ниже мирового уровня, а стоимость проекта настолько велика, что Китай вынужден субсидировать эту компанию из государственного бюджета. При таких условиях китайские банки практически не могут эффективно конкурировать с другими финансовыми институтами на мировом рынке платежей путем диверсификации линейки продуктов, предоставляемых своим клиентам.

Кроме того, Китай как член ВТО нарушает взятые на себя обязательства, что является предметом рассмотрения данной организацией, включая вполне реальную возможность применения санкций.

В любом случае, рассматривая вопрос создания национальной платежной системы необходимо получить ответ на три вопроса: сколько это будет стоить, кто эти инвестиции осуществит, насколько система будет надежной? Создаваемые с нуля системы несут в себе высокие риски. В силу этого у международных систем есть преимущества.

- Необходимо ли усилить государственный контроль рынка электронных платежей? Какие сейчас поступают предложения со стороны власти?

Регулирование, безусловно, необходимо, однако оно должно создавать равные условия и быть понятным для всех участников рынка, а также содействовать усилению конкуренции. При этом регулирование электронных платежей нужно рассматривать не отдельно, а в более широком контексте норм ВТО и тенденций развития индустрии безналичных платежей и финансовой сферы в целом. Среди последних инициатив можно назвать предложенную Национальным банком Концепцию внедрения надзора (оверсайта) за платежными системами в Украине. Есть инициативы и со стороны народных депутатов. Их реализация потребует серьезных инвестиций, поскольку планируется создание определенных структур.

- О каких законопроектах идет речь?

Существует два законопроекта, которые широко обсуждаются сегодня. Их разработчики предлагают урегулировать несколько вопросов, используя два инструмента. Первый из них предусматривает создание квазисаморегулирующей организации – Платежного совета. Предполагается, что в него войдут представители индустрии, то есть, банки и платежные системы. Этот орган будет наделен широкими полномочиями как в плане разработки правил и стандартов соответствующих операций, так и в плане влияния на тарифную политику. Понятно, что цена услуги – это то, что интересует всех. И тут мы сталкиваемся с определенными проблемами, связанными с недостаточной прозрачностью процесса формирования этой структуры. Такая структура является заинтересованным лицом, поэтому ее действия несут угрозу нарушения рыночного механизма. Регуляторные функции должен выполнять независимый регулятор - Нацбанк.

Также предполагается ввести обязательное размещение гарантийных депозитов участниками платежных систем по операциям, произведенным в пределах Украины, в банках-резидентах в национальной валюте. Здесь два риска: во-первых, низкий уровень надежности многих банков-резидентов по сравнению с зарубежными, во-вторых, такое размещение может привести к повышению стоимости соответствующих услуг для конечных потребителей.

Планируется замкнуть все операции, проводимые на территории Украины, на специальном национальном клиринговом центре, что фактически означает образование монополии на рынке. Кроме того, новая система приведет к увеличению затрат банков, поскольку им придется менять налаженные технологии работы.

Такой подход, на мой взгляд, не является продуманным, поскольку нет ответа на вопрос, сколько это будет стоить. Я убежден, что пока мы не получим ответы на эти вопросы, нельзя быть уверенным, что предложенные инициативы являются экономически целесообразными и своевременными. Регулирование сферы безналичных платежей – очень трудоемкий процесс, поскольку в нем задействовано большое количество участников: держатели платежных карт, банки, выпускающие карты и обслуживающие торгово-сервисные предприятия, платежные системы. С другой стороны, необходимо учитывать, что в этой сфере уже существует налаженное международное регулирование, начиная с норм ВТО и заканчивая опытом европейских стран. И, в конце концов, данная сфера весьма «информационноемкая», так как связана с развитием новых информационно-коммуникационных технологий со всеми вытекающими экономическими и юридическими последствиями.

- Какова роль электронных платежей в процессе вывода экономики из тени?

Теневая экономика – очень сложное явление, поэтому здесь нельзя линейно мыслить: перейдем на безналичные расчеты – избавимся от теневых схем. В тоже время исследования показывают, что чем меньше электронных платежей на душу населения, тем выше уровень теневой экономики (в процентном отношении к ВВП). И наоборот. Например, в Украине, Румынии и Болгарии отношение теневой экономики к ВВП превышает 40%, тогда как на душу населения приходится менее 20 электронных операций в год. В Финляндии, Швеции и Дании уровень «тени» составляет 20% ВВП при 140-180 электронных операциях на душу населения. Поэтому развитие электронных платежей может быть одним из инструментов борьбы с теневой экономикой.

Несомненно, мы заинтересованы в развитии платежных систем для перевода наличных расчетов в безналичные, в том числе с помощью карточек. Но необходимо помнить о том, что эти технологии могут использоваться не только для коммерческих операций, но и для учета определенных платежей, которые осуществляются, например, в качестве социальной помощи. Реализация таких проектов требует, прежде всего, продуманной регуляторной базы.

- Какие меры являются наиболее эффективными для повышения конкуренции на этом рынке?

Лучшей мерой является создание такой среды, которая имеет четкие и понятные правила и принципы поведения участников рынка. В условиях рыночной экономики эти правила определяют игроки рынка.

- Какие карты сегодня пользуются наибольшим спросом среди украинцев? Чем предпочтения соотечественников отличаются от предпочтений европейцев?

У нас очень перспективный рынок, потенциал которого лежит в двух направлениях. Первое – увеличение количества держателей платежных карт, а значит увеличение населения, охваченного банковскими услугами, наравне с увеличением доли безналичных платежей в общем объеме операций по картам; второе – расширение перечня услуг, которые можно оплачивать платежными картами. Если сравнивать цифры, то в 2009 г. у нас было примерно 39 миллионов человек, которые имели карточки, то есть, это практически все взрослое население. 146 банков из 180 входят в платежные системы. Если смотреть на количество карт, то в Украине, по итогам 2008 года, выпускалась 1 карта на душу населения, а в США - 5,1, в Сингапуре – 3,3.

Если посмотреть на предпочтения, то в Украине 1,2% – так называемые корпоративные карты. Их сегмент у нас является очень неразвитым. 98,8% – личные карточки, при этом следует отметить, что из них 93,5% – карточки с магнитной лентой, в то время как сегодня в мире широко используются чиповые карты. 82,7% - дебетовые карты, обслуживающие зарплатные или похожие пенсионные, студенческие проекты, 17,3% – кредитные карты. Перспективы сегмента кредитных карт зависят и от того, насколько быстро будет развиваться потребительское кредитование в широком смысле этого слова.

В целом, электронные платежи не могут рассматриваться вне макроэкономического контекста, общей экономической и культурной ситуации в стране. Украинский рынок имеет одну особенность: около 80% операций – операции по снятию наличных, которые затем используются в расчетах. Нужно, прежде всего, говорить о мерах стимулирования безналичных платежей, финансовой грамотности с тем, чтобы ускорить переход на расчеты карточками. Такой опыт в некоторых странах есть.

Кандидат экономических наук Александр Охрименко:

- Скажите, пожалуйста, как кризис повлиял на развитие в Украине рынка безналичных платежей?

После кризиса этот рынок несколько сократился. Некоторый рост наблюдается, но он вызван не столько развитием рынка, сколько необходимостью людей иметь карточки для того, чтобы хоть как-то забрать свои деньги из банков и рассчитаться в торговых сетях. Вот и получился квазирост. Хотя в действительности количество карточек и транзакций уменьшилось, люди снова стали больше доверять наличным.

Как только клиенты банков станут подзабывать о кризисе, а для этого желательно, чтобы прошло хотя бы около двух лет, количество безналичных платежей с помощью карточек, безусловно, вырастет. У нас очень большой рынок. Можно сказать, что для экономики Украины массовый переход на безналичные расчеты по своей масштабности будет сравним с ипотечным бумом и даже мощнее. Такой переход радикально изменит всю экономику.

- Какие основные факторы на сегодня определяют развитие рынка электронных платежей?

Самый главный фактор, влияющий на развитие платежных систем – экономический кризис, последствия которого мы наблюдаем. Второй фактор – техническая неспособность быстро обрабатывать большие массивы информации.

- Как Вы оцениваете инициативы по созданию национальной платежной системы?

Сложно говорить, какой позитивный эффект это принесет. Но то, что это потребует значительных ресурсов – факт. Единственное, что может состояться в будущем, если будет создана национальная платежная система, – определенная систематизация расчетов картами. Но на первом этапе это будут только дополнительные расходы и больше ничего.

В действительности создать подобную систему очень сложно. Да, есть страны, где это удалось, но создавалась национальная система до или одновременно с развитием международных платежных систем. В то время, когда на рынке работают мировые гиганты, создавать свою маленькую систему очень сложно.

Совладелец консалтинговой компании ООО «ФинКом Инвест» Роман Бублик:

- Скажите, пожалуйста, как бы Вы оценили текущее состояние рынка платежных карт?

Сегодняшнее состояние данного рынка в Украине – нечто среднее между каменным веком и доисторическим периодом. Тут нужно сказать особое спасибо банкирам, которые, по сути, не проводили какой-либо разъяснительной работы и не прилагали особых усилий для развития этого сегмента. Самое интересное, что на выпуск карт, на установку банкоматов, на содержание необходимого персонала тратятся огромные деньги, а уровень развития рынка каким был, таким и остался.

- Какие, по Вашему мнению, перспективы развития данного направления?

Если учесть, что хуже, чем сейчас, вряд ли может быть, то перспективы развития масштабные. Технологии развиваются, возможностей появляется очень много, системы безопасности на сегодня тоже достаточно прогрессивные. Причем как системы по предотвращению утечки данных, так и работа по спорным платежам у нас развиты достаточно хорошо.

- Какие меры будут наиболее эффективными для популяризации расчетов платежными картами?

Банки должны создавать услуги, ориентируясь на обычного потребителя, а не разрабатывать их, как минимум, для кандидатов, если не докторов экономических наук. Тут хорошим примером может быть история развития компьютерных технологий в нашей стране, когда массово выпускалась обучающая литература, позже ориентируясь на рядового пользователя, стало упрощаться программное обеспечение и так далее. Банкирам, в первую очередь, нужно заняться именно этим вопросом, так как уровень информированности потребителя о банковских услугах сегодня представляет собой что-то среднее между нулевым уровнем и серединой плинтуса. Но основная проблема заключается в том, что внутри самих банков хороших специалистов нужно еще поискать.

- Как бы Вы оценили существующую систему регулирования работы платежных систем? Как Вы относитесь к последним инициативам в этой сфере?

Что касается непосредственно карточного бизнеса, то мне непонятно, что именно здесь нужно регулировать. Он отрегулирован внутри самих платежных систем. Дай Бог, чтобы у нас все банковское законодательство было так отрегулировано.

Относительно отдельных инициатив, то, как говорят в Одессе, «это обо всем, и не о чем». С одной стороны, эту сферу контролировать необходимо, с другой стороны… Если посмотреть на предложенные законопроекты, то написано много, но я так и не смог найти ни в одном, ни в пояснительной записке простого объяснения: проблема такая-то, требует решения такого-то, и что данный законопроект должен служить решением конкретной проблемы. Существуют два метода регулирования - сдерживающий и стимулирующий. К сожалению, в законодательстве Украины и в регулировании чего бы то ни было стимулирующий эффект обнаружить весьма сложно.

Беседовал Алексей Савченко (УНИАН)