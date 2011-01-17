Министры финансов ЕС решат вопрос увеличения Фонда финансовой стабильности

Министры финансов стран Европейского Союза на своем двухдневном заседании, которое начнется сегодня вечером, обсудят возможность увеличения Европейского фонда финансовой стабильности, а также расширение его полномочий.

Об этом сообщает Интернет-издание EurActiv со ссылкой свои источники.

«(Министры финансов – УНИАН) обсудят увеличение финансовой поддержки, а также возможность осуществлять не только поддержку бюджетам в последний момент», - заявил изданию источник в руководстве ЕС.

По его словам, среди возможных опций – приобретение государственных облигаций на первичном рынке, обмен гособлигаций, а также кредитование.

В воскресенье, 16 января, Европейский центробанк высказался в поддержку таких изменений.

По словам президента Европейского центрального банка Жан-Клода ТРИШЕ, Европейский фонд финансовой стабильности «следовало бы улучшить качественно и количественно». «Качественно означает быть как можно более гибким в вопросах интервенций», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, на сегодняшниц день Европейский фонд финансовой стабильности составляет 440 млрд. евро. Этот фонд, созданный в 2010 году, уже дважды использовался для оказания помощи Греции и Ирландии.

В последнее время многие европейские экономисты заявляют о том, что с проблемой госдолга уже в ближайшее время столкнутся Португалия и Испания.