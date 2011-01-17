Moody's улучшило прогноз рейтингов «Укрэксимбанка» с негативного до стабильного

Международное рейтинговое агентство Moody`s Investors Service изменило с негативного на стабильный прогноз рейтингов ПАО «Государственный экспортно-импортный банк Украины» («Укрэксимбанк»), в частности, рейтинга финансовой устойчивости «D-» и рейтинга обязательств в национальной валюте «Ba3».

Об этом сообщается на сайте рейтингового агентства.

По информации Moody`s, изменение прогноза объясняется стабилизацией кредитного портфеля банка вследствие постепенного восстановления украинской экономики, поддержкой ресурсами со стороны правительства, улучшением позиций банка и некоторой стабилизацией качества активов во второй половине 2010 года, а также ростом чистой прибыли финучреждения.

Справка УНИАН. ПАО «Государственный экспортно-импортный банк Украины» («Укрэксимбанк») – кредитно-финансовое учреждение со 100% государственным капиталом.

На 1 октября 2010 года активы банка составили 68,978 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 51,963 млрд. грн., обязательства – 51,543 млрд. грн., уставный капитал – 16,394 млрд. грн., собственный капитал – 17,435 млрд. грн.

По итогам января-сентября 2010 года прибыль «Укрэксимбанка» составила 34,753 млн. грн.