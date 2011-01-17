НБУ сменил ликвидаторов в банках «Национальный стандарт» и «Европейский»

Ликвидатором АКБ «Европейский» с 17 января 2011 года назначен Юрий СТУЛЬКИВСКИЙ вместо Елены ЛЕВЧЕНКО, сообщается на сайте Национальнорго банка Украины (НБУ).

Это предусмотрено постановлением Нацбанка №5 от 14 января 2011 года.

Кроме того, постановлением НБУ №4 от 14 января 2011 г. с 17 января 2011 г. прекращены полномочия Юрия ЖУРБАСА как ликвидатора ОАО КБ «Национальный стандарт». Ликвидатором этого банка назначен служащий Национального банка Украины Виталий ШЕВЕЛЬ.

Как сообщал УНИАН, 15 мая 2009 года Национальный банк Украины ввел временные администрации в ОАО КБ «Национальный стандарт" и АКБ «Европейский». С 21 августа 2009 года были отозваны банковские лицензии и начата процедура ликвидации АКБ “Европейский” и ОАО “Национальный стандарт”.

АКБ «Европейский» зарегистрирован Национальным банком Украины 3 марта 1993 года.

Банк «Европейский» по итогам первого полугодия 2009 года получил убыток 141,411 млн. грн., по сравнению с прибылью 5,011 млн. грн. годом ранее.

ОАО Коммерческий банк «Национальный стандарт» (г. Киев) стало правопреемником ОАО КБ «Славутич», которое работало на финансовом рынке с 1992 года.

Первое полугодие 2009 года банк закончил с убытком - 227,074 млн. грн.