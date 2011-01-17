Торги на межбанке сегодня закрылись на уровне 7,9460-7,9570 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке торги по доллару США открылись на ТОМ`е котировками 7,9470/7,9560 грн./долл., к 12:00 цены снизились – 7,9440/7,9535 грн./долл. К закрытию торгов ценовые уровни поднялись – 7,9460/7,9570 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», сегодня в США празднуют День Мартина Лютера Кинга, в связи с этим торги по американской валюте проходили традиционно со сниженной активностью, а сделки были возможны только валютированием ТОМ.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2645/0,2652 грн./рубль, к 12:00 цены упали – 0,2643/0,2646 грн./рубль. К закрытию цены откатились к уровню 0,2647/0,2650 грн./рубль. В России курс доллар-рубль на ТОМ`е понизился и составил 29,96 рублей за доллар (-0,0875).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3245/1,3430 долл./евро. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,5545/10,5680 грн./евро, к 12:00 цены ушли вниз – 10,5405/10,5590 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH выросли до уровня 10,5825/10,6035 грн./евро.