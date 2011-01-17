Тимошенко: Кабмин и Нацбанк начали новую неконтролируемую эмиссию денежных средств

Лидер партии "Батькивщина", экс-премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что правительство совместно с Национальным банком Украины с начала года начало новую неконтролируемую эмиссию наличных средств.

Об этом она сказала сегодня перед очередным посещением Главного управления Генеральной прокуратуры по расследованию особо важных дел, сообщается на сайте Ю.ТИМОШЕНКО.

"В стране опять уже с нового года началась, вернее продолжается эмиссия денег, которые абсолютно не подтверждены экономическим ростом", - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

Экс-премьер добавила, что в ближайшее время оппозиция предоставит подробные цифры выпуску дополнительных денег. "Включен печатный станок, и это приводит к продолжению стремительного роста цен на продукты питания, на все товары потребления, с которым сегодня при повышении цен сталкиваются люди в своей повседневной жизни", - считает она.

"Это сознательная политика Национального банка, который сегодня возглавляет человек, входящий в бизнес-семью ЯНУКОВИЧА, это, по сути, бизнес-партнер его сына, и это приводит к тому, что народ каждый день становится беднее, поскольку, в соответствии с реальной инфляцией, не повышаются пенсии и заработные платы, и реальная инфляция в стране скрывается", - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

Экс-премьер считает, что статистические показатели за 2010 год относительно уровня инфляции и внутреннего валового продукта, которые обнародует власть, не отвечают действительности. "В официальной статистике показали, что цены за 2010 год выросли всего на 10%, в то время как вся страна, все люди этот обман понимают, потому что цены на продукты питания, на товары потребления иногда росли и вдвое, а иногда – и в больше раз. Это значит, что фиктивным является и показатель роста валового внутреннего продукта, потому что главный базовый показатель для расчета ВВП - это индекс потребительских цен, индекс подорожания всех товаров, услуг на оптовых и розничных рынках", - объяснила Ю.ТИМОШЕНКО.

Кроме того, Ю.ТИМОШЕНКО обратила внимание на тот факт, что с началом 2011 года начался рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги. "Все это не сопровождается адекватным повышением пенсий и заработных плат. На всем этом происходит обогащение небольшой кучки людей в Украине. Потому что деньги, которые платят люди за газ, за электроэнергию, за тепло, за горячую воду, идут на не счета государственных компаний – они идут на счета частных компаний, которые в большинстве своем принадлежат ближайшему окружению ЯНУКОВИЧА", - отметила она.