Тигипко: денонсация договора с Кипром – политическое решение

Вопрос денонсации договора с Республикой Кипр об избежании двойного налогообложения – «чисто политическое решение».

Такое мнение в комментарии корреспонденту УНИАН высказал вице-премьер-министр, министр социальной политики Сергей ТИГИПКО, комментируя возможность такого решения со стороны украинских властей.

«Мы имеем возможность денонсировать данный договор (договор с Кипром об избежании двойного налогообложения – УНИАН). Два или три раза данный вопрос выносился в Верховную Раду и он не голосуется. Я считаю, что на сегодня тут от меня мало что зависит. Соответствующее решение, я знаю, и мы отработали, будет оно вынесено или нет (на рассмотрение в парламенте – УНИАН) – чисто политическое решение», - отметил он.

По словам С.ТИГИПКО, денонсацию необходимо осуществить, поскольку «кипрская сторона или те люди, которых уполномочили для проведения переговоров с кипрской стороны, проводили данную работу, как по мне, недостаточно конструктивно».

Вице-премьер-министр также отметил, что лучшее решение по данному вопросу – совместное с Кипром его решение: «Если это удастся сделать совместно с кипрской стороной, это будет очень хорошо, потому что это страна Европейского Союза, но если он вообще не идет на сотрудничество, то я считаю, что тут мы должны защищать только свои интересы».

Как сообщал УНИАН, вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО в декабре прошлого года дал поручение соответствующим ведомствам в недельный срок подготовить документы, необходимые для денонсации соглашения с Республикой Кипр об избежании двойного налогообложения. Он отметил, что таким образом можно будет прекратить отток средств из Украины в оффшорную зону.

В конце декабря 2010 года премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил о том, что Украина не будет в одностороннем порядке денонсировать соглашение с Кипром об избежании двойного налогообложения.

«Отношения с европейской страной, членом Евросоюза должны быть европейские. А это означает, что мы сейчас ускорим наши переговоры, будем искать взаимоприемлемый выход, и мы этот выход найдем. Мы не собираемся ни с Кипром, ни с любой другой страной разговаривать языком угроз, ультиматумов. Это не в нашем духе, и не в нашем стиле… Идти по пути каких-то односторонних действий наше правительство не будет, кто бы там что не говорил», - сказал Н.АЗАРОВ.