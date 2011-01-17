Эксперты не видят целесообразности в предлагаемом регулировании рынка платежных систем

На сегодняшний день нет определенной экономической целесообразности реализации предлагаемых вариантов законодательного регулирования рынка платежных систем, такое мнение высказали опрошенные УНИАН эксперты.

В частности, совладелец консалтинговой компании ООО «ФинКом Инвест» Роман БУБЛИК в интервью УНИАН по поводу предложенных законопроектов в данной сфере сказал: «Если посмотреть на предложенные законопроекты, то написано много, но я так и не смог найти ни в одном из них, ни в пояснительной записке простого объяснения: проблема такая-то, требует решения такого-то, и что данный законопроект должен служить решением конкретной проблемы».

Директор Института экономических исследований и политических консультаций Игорь БУРАКОВСКИЙ в свою очередь заявил, что среди прочего, указанными законодательными инициативами планируется замкнуть все операции, проводимые на территории Украины, на специальном национальном клиринговом центре, что фактически означает образование монополии на рынке. «Кроме того, новая система приведет к увеличению затрат банков, поскольку им придется менять налаженные технологии работы», - сказал И.БУРАКОВСКИЙ.

Подробнее читайте в материале «Эксперты: «Рынку безналичных платежей необходимо прозрачное госрегулирование» http://economics.unian.net/rus/detail/74130