ГНСУ приняла 1 млн. заявлений о переходе на упрощенную систему налогообложения

На 2011 год Государственная налоговая служба Украины (ГНСУ) приняла около 1 млн. заявлений физических лиц-предпринимателей о переходе на упрощенную систему налогообложения, учета и отчетности.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГНСУ, переданном УНИАН.

В ГНСУ поясняют, что со вступлением в силу Налогового кодекса Украины условия перехода на упрощенную систему налогообложения, учета и отчетности субъектов малого предпринимательства не изменились.

Согласно действующему законодательству, заявления о переходе на упрощенную систему налогообложения субъектами малого предпринимательства должны быть поданы не позже чем за 15 дней до начала следующего отчетного (налогового) периода.