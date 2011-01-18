Янукович присвоил председателю НБУ первый ранг госслужащего

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ присвоил первый ранг государственного служащего председателю Национального банка Украины Сергею АРБУЗОВУ. Текст соответствующего указа размещен на официальном сайте главы государства. Этим же указом присвоен третий ранг государственного служащего первому заместителю председателя Национального банка Украины Юрию КОЛОБОВУ и заместителю председателя НБУ Игорю СОРКИНУ.

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