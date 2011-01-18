Эксперт: пара евро/доллар сегодня будет находиться в диапазоне 1.32–1.3350

Во вторник, 18 января, когда активность на рынках войдет в свое обычное русло, у единой европейской валюты снова могут возникнуть проблемы, так как ситуация с фондом финансовой стабильности в еврозоне на данный момент не совсем прозрачна, отмечают аналитики FOREX CLUB в Украине.

По их мнению, с другой стороны, ожидается публикация индекса настроений в деловой среде от института ZEW, который согласно прогнозам покажет положительную динамику, что может нивелировать давление на единую валюту.

Также сегодня выйдут в свет данные по объёму покупок долгосрочных американских ценных бумаг иностранными инвесторами, а также решение Банка Канады в отношении основной процентной ставки. В последние недели канадский доллар демонстрирует серьезный рост, поэтому инвесторы будут пристально анализировать сопутствующие решению комментарии, чтобы найти возможные указания на новое повышение процентной ставки.

По оценкам аналитиков FOREX CLUB в Украине, пара евро/доллар во вторник будет находиться в диапазоне 1.32–1.3350, фунт/доллар будет стремиться к отметке 1.60, а иена и франк, вероятно, будут находиться под некоторым давлением, и снизятся до 83 и 0.97, соответственно.