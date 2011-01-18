Межбанк: открытие торгов - 7,9510/7,9560 грн./долл.
11:25, 18 января 2011Финансы
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Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками – 7,9510/7,9560 грн./долл.
Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись до 0,2660/0,2662, котировки по евро-гривне ушли вверх – 10,6345/10,6475.
На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар выросли – 1,3378/1,3380 (понедельник, 17 января, – 1,3290/1,3292).
В понедельник Нацбанк на рынок не выходил.
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