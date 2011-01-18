Межбанк: открытие торгов - 7,9510/7,9560 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками – 7,9510/7,9560 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись до 0,2660/0,2662, котировки по евро-гривне ушли вверх – 10,6345/10,6475.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар выросли – 1,3378/1,3380 (понедельник, 17 января, – 1,3290/1,3292).

В понедельник Нацбанк на рынок не выходил.