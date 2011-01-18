Тимошенко намерена обратиться в ГПУ по поводу необоснованной эмиссии средств

Лидер партии «Батьківщина», экс-премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО планирует обратиться в Генеральную прокуратуру с требованием расследовать факты необоснованного выпуска денежных средств, а также незаконного выведения финансовых ресурсов из Украины в оффшорные зоны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО сообщила сегодня журналистам перед очередным посещением Генпрокуратуры.

«Первое, что я сделаю, я напишу в Генеральную прокуратуру заявление о преступлении, это то, что предусмотрено законом, и мы изложим все эти цифры и эмиссии, и выведение денег в оффшорные зоны, поскольку это является открытым публичным преступлением, которое делается во главе с Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Кроме того, по ее словам, параллельно оппозиционные фракции в парламенте будут инициировать создание временной следственной комиссии, а также отчета председателя Нацбанка Сергея АРБУЗОВА и премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА об осуществлении монетарной политики правительства и Национального банка Украины. «Мы будем инициировать, во-первых, создание специальной следственной комиссии силами оппозиционных политических сил, а во-вторых - мы будем вносить постановление о специальных слушаниях так называемого председателя Национального банка, который является частным банкиром семьи ЯНУКОВИЧА и бизнес-партнером его сына. Мы будем настаивать на том, чтобы публичный отчет сделал также премьер-министр относительно таких цифр, поскольку все это ведет к полному коллапсу экономики Украины», - добавила она.

В частности, Ю.ТИМОШЕНКО сообщила, что в 2010 году правительство совместно с Нацбанком прибегло к неконтролированной эмиссии в объеме 99 млрд. 671 млн. грн. «Чтобы вы имели ощущение, что это за цифра, то я скажу приблизительно, что доходы общего и специального фондов государственного бюджета по факту в 2010 году составляют приблизительно 230 млрд. грн. Это значит, что почти половина бюджета - это эмиссионные деньги», - объяснила она.

Кроме того, экс-премьер сообщила, что по результатам 2010 года из Украины в оффшорные зоны были выведены 28 млрд. 700 млн. долларов, в том числе 26 млрд. 500 млн. долларов выведены на счета кипрских компаний. «Может ли в нормальной демократической стране, которая живет без коррупции, быть такое, чтобы в оффшорные зоны за 2010 год, в том числе с помощью эмиссии гривни, а это значит, через золотовалютные резервы страны, выведена сумма, которая равняется доходам государственного бюджета за 2010 год», - спросила Ю.ТИМОШЕНКО.