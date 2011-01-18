«Приоритет-интер» продал 49% акций банка «Демарк»

ООО «Приоритет-интер» (Киев) продалj принадлежащие ему 49% акций ПАО «Банк «Демарк» (Чернигов).

Об этом сообщается в официальном интернет-издании Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

«Юридическое лицо ООО «Приоритет-интер», которое владело простыми именными акциями в количестве 764 404 088 штук, что составляет 49% голосующих акций, продало на вторичном рынке простые именные акции в количестве 764 404 088 штук, в связи с чем пакет владельца акций стал меньше 10% голосующих акций», – говорится в сообщении.

Кому именно были проданы акции, не уточняется.

Справка УНИАН. Банк «Демарк» (Чернигов) зарегистрирован в июле 1992 года.

По данным Национального банка Украины, на 1 октября 2010 года акциями банка владели: ЧП «Фининвест», прямое участие – 49,69%, ООО «Приоритет-интер», прямое участие – 49%, физическое лицо Александр СТЕЦЕНКО, прямое участие – 0,05%, опосредственное – 49%.