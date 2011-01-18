Япония предоставит Украине займ на 8 млрд. иен

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ договорился с премьер-министром Японии Наото КАНОМ о выделении японской стороной Украине ссуды в сумме 8 млрд. иен.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом идет речь в Кредитном соглашении между Японским банком международного сотрудничества и Публичным акционерным обществом «Государственный экспортно-импортный банк Украины» (Укрэксимбанк), которое было подписано сегодня в Токио в рамках официального визита Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА в Японию.

Как отмечается в соглашении, японская сторона предоставляет Украине 8 млрд. иен (около 800 млн. грн. - УНИАН) с целью содействия экспорта товаров и услуг из Японии и поддержки экономического развития Украины.