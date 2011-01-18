КРУ в п.г. провело 14,3 тыс. проверок, выявлено нарушений на 93,3 млрд. грн.

В 2010 году органы Контрольно-ревизионного управления провели проверки более 14,3 тыс. предприятий, учреждений и организаций, в ходе которых на 94% проверенных объектов выявили нарушения, допущенные в 2008-2009 гг. и первом квартале 2010 года, на общую сумму 93,3 млрд. грн.

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН председатель Главного контрольно-ревизионного управления Петр АНДРЕЕВ.

По его словам, при этом сумма прямых потерь государственного бюджета составила 35,1 млрд. грн.

«Более 35 млрд. грн. – это прямые убытки, нанесенные государству, или просто-напросто деньги, которые были через различные схемы выведены из государственного бюджета… Это рекордный показатель за все годы работы Контрольно-ревизионной службы, таких нарушений не было никогда», – сказал П.АНДРЕЕВ.

По словам председателя ГлавКРУ, учитывая негативные тенденции, которые сохранились во многих органах государственной власти, он обратился к премьер-министру Украины Николаю АЗАРОВУ с предложением срочно на заседании правительства рассмотреть вопрос о состоянии бюджетно-финансовой дисциплины и борьбы с коррупцией.

Как сообщил П.АНДРЕЕВ, Кабинет министров намерен рассмотреть эту проблему на своем завтрашнем заседании. В частности, он отметил, что многие должностные лица, причастные к сделкам, в результате которых из госбюджета было похищено 35 млрд. грн., до сегодняшнего дня занимают свои должности и в их отношении не проведены служебные расследования.