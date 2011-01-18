Торги на межбанке сегодня закрылись на уровне 7,9535-7,9575 грн./долл.

Сегодня на украинском межбанковском рынке торги по доллару США открылись котировками 7,9510/7,9560 грн./долл., к 12:00 сузился спрэд – 7,9520/7,9560 грн./долл. К закрытию торгов ценовые уровни поднялись – 7,9535/7,9575 грн./долл.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

Рублевый рынок открылся котировками 0,2660/0,2662 грн./рубль, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2660/0,2661 грн./рубль. К закрытию цены не изменились.

В России курс доллар-рубль упал и составил 29,8930 рубля за доллар (-0,1269).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3255/1,3425 долл./евро.

Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,6345/10,6475 грн./евро, к 12:00 цены ушли вверх – 10,6545/10,6655 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH установились на уровне 10,6545/10,6660 грн./евро.