Тимошенко опровергает обвинения в рекордном расходовании средств госбюджета

Лидер партии «Батькивщина», экс-премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО опровергает обвинения председателя Контрольно-ревизионного управления Петра АНДРЕЕВА в рекордном расходовании ее правительством в 2008-2009 годах средств из государственного бюджета.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня журналистам, комментируя соответствующее заявление П.АНДРЕЕВА.

«Я думаю, что таким людям не место во власти, и все, что он там громко объявляет, – это является полным невежеством и глупостями, я даже это не буду комментировать. Пока что единственное, что мне предъявила действующая власть в качестве нарушения, – это выплата пенсий людям в разгар кризиса», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По словам экс-премьера, П.АНДРЕЕВ, «работая в своей должности, за счет государственных денег проводил конкурсы красоты, используя не просто государственные деньги, а еще и средства профсоюзов контрольно-ревизионного управления, таким образом, устраивая веселые мероприятия для себя и своего окружения».

Ю.ТИМОШЕНКО убеждена, что такие люди, как действующий председатель КРУ, со временем будут отвечать за «разбазаривание» государственных ресурсов. «Я считаю, что рано или поздно и до таких экзотических руководителей контрольно-ревизионного управления, как П.АНДРЕЕВ, также дойдет очередь, и они будут отвечать за разбазаривание государственных денег на конкурсы красоты для ревизоров», - заявила она.

Как сообщал УНИАН, сегодня П.АНДРЕЕВ заявил, что сумма выявленных потерь финансовых и материальных ресурсов за время функционирования правительства Ю.ТИМОШЕНКО достигла рекордного за все годы работы ГлавКРУ уровня, и исчисляется десятками миллиардов гривен.

В «БЮТ-Батьківщине» назвали такое заявление выполнением политического заказа Президента Виктора ЯНУКОВИЧА по дискредитации оппозиции.