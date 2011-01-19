Кабмин продал в январе 500 млн. долл.

Правительство Украины для покрытия кассовых разрывов в январе продало 500 млн. долларов из запасов Госказначейства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сообщил в эфире «5-го канала».

«Мы приняли решение продать 500 миллионов долларов валютных запасов, которые находятся на счетах казначейства, а не Национального банка с тем, чтобы покрыть временные кассовые разрывы, обусловленные несоответствием доходов бюджета расходам», - заявил Н.АЗАРОВ, комментируя заявление лидера партии «Батьківщина» Юлии ТИМОШЕНКО о том, что правительство и Нацбанк провели неконтролированную эмиссию средств.

Он подчеркнул, что кассовые разрывы в январе возникают из-за большого количества праздничных дней и неритмичности поступлений платежей в бюджет.

«Кассовые разрывы в январе неизбежны. Они на моей памяти были всегда… Эти кассовые разрывы покрываются продажей валюты, которая имеется на казначейских счетах государства. Эта валюта специально накапливается на такие периоды, когда в стране накапливаются кассовые разрывы», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он также уточнил, что средства от продажи валюты вошли в 9 млрд. грн. - сумму, которая до 20 января будет полностью перечислена в Пенсионный фонд для своевременной выплаты пенсий.

Таким образом, отметил премьер, заявление Ю.ТИМОШЕНКО абсолютно безпочвенно и безответственно.

Как сообщал УНИАН, лидер партии «Батьківщина», экс-премьер-министр Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что планирует обратиться в Генеральную прокуратуру с требованием расследовать факты необоснованного выпуска денежных средств, а также незаконного выведения финансовых ресурсов из Украины в офшорные зоны.

В частности, Ю.ТИМОШЕНКО сообщила, что в 2010 году правительство совместно с Нацбанком прибегло к неконтролированной эмиссии в объеме 99 млрд. 671 млн. грн.