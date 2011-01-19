Снижение процентных ставок по депозитам возобновилось - эксперт

За первые две недели 2011 года на рынке депозитов возобновилась тенденция плавного снижения процентных ставок.

Такую точку зрения высказала в комментарии агентству УНИАН первый заместитель председателя правления «Брокбизнесбанка» Наталья СИНЯВСКАЯ.

По ее словам, большинство банков, пересмотревших свои условия, уменьшили доходность гривневых вкладов, хотя незначительное снижение ставок коснулось также депозитов в иностранной валюте. Вследствие этого средняя ставка по вкладам в национальной валюте за прошедший период снизилась на 0,2 процентного пункта, по вкладам в долларах США – на 0,1 пункта, независимо от срока размещения. Понижение ставок по вкладам в евро было наименее значительным – на 0,04 пункта и коснулось только вкладов на срок 6 и 12 месяцев.

Как сообщила Н.СИНЯВСКАЯ, процентные ставки по срочным депозитам в гривне сложились следующие: на срок 1 месяц – от 1,5 до 12% годовых; на 3 месяца – от 4,7 до 14%; на 6 месяцев – от 6 до 15,7%; на 12 месяцев – от 8,5 до 16,5%. По вкладам в долларах США ставки таковы: на 1 месяц – от 2 до 6,5% годовых; на 3 месяца – от 3 до 8,5%; на 6 месяцев – от 2,5 до 9%; на 12 месяцев – от 3,2 до 10%. По вкладам в евровалюте ставки следующие: на 1 месяц – от 1 до 5% годовых; на 3 месяца – от 0,5 до 8%; на 6 месяцев – от 1 до 8,5%; на 12 месяцев – от 1,4 до 9%.

По мнению эксперта, «данная тенденция свидетельствует о том, что стремление банков удешевлять ресурсы для возможности снижения стоимости кредитных продуктов, которое наблюдалось во втором полугодии 2010 года, сохранилось и в новом году. В дальнейшем динамика ставок будет зависеть от стабильности рынка, возможно также влияние фактора конкуренции в случае резкого увеличения кредитной активности банков».