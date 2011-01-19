Украинские банки активно возобновляют кредитование физлиц - эксперт

Украинские банки в новом году продолжают активное возобновление кредитования физических лиц.

Об этом в комментарии агентству УНИАН сказала первый заместитель председателя правления «Брокбизнесбанка» Наталья СИНЯВСКАЯ.

По ее словам, особо высокий рост наблюдается на рынке автокредитов. Растет также количество предложений по ипотечным и нецелевым кредитам.

«Такая ситуация связана с достаточностью и существенным удешевлением ресурсов, которое сложилось на текущий момент, а также с необходимостью обновлять кредитные портфели с целью пополнения доходной базы банков», - считает эксперт.

Как сообщила Н.СИНЯВСКАЯ, условия автокредитов сейчас сложились следующие:

- первоначальный взнос в пределах от 10% до 50% от стоимости авто;

- срок кредитования – до 7 лет;

- процентная ставка фиксированная со сроком кредитования 1 год – от 8,9% до 26,75% годовых; 3 года – от 13,6% до 26,75%; 5 лет - от 14,5% до 24,5%;

- разовая комиссия при предоставлении кредита от 1,5 до 3% от суммы кредита;

- плавающая ставка фиксируется на первый год кредитования и находится в пределах от 6,99% до 19,89% годовых.

По информации эксперта, кредиты на приобретение недвижимости сейчас предлагаются на таких условиях:

- процентная ставка фиксированная на весь срок - 15,0-25,75% годовых;

- плавающая ставка – 14,95-18,56% годовых;

- срок кредитования - 5-10 лет, с авансовым взносом не менее 30%, чаще встречается – 40% от стоимости недвижимости.