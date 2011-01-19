Эксперт: сегодня пара евро/доллар будет в диапазоне 1.3350–1.3450

Пара евро/доллар на торгах в среду, 19 января, будет находиться в диапазоне 1.3350–1.3450, прогнозируют аналитики FOREX CLUB в Украине.

По их мнению, фунт/доллар будет стремиться вернуться выше уровня 1.60.

Японская иена вновь попытается приблизиться к отметке 82, тогда как швейцарский франк вряд ли выйдет за рамки канала 0.96–0.97.

Участники рынка сегодня будут внимательно наблюдать за публикацией данных о рынке жилья в США. Согласно прогнозам, число закладок новых фундаментов снизится на 0.9%, что может оказать дополнительное давление на доллар, отмечают в FOREX CLUB в Украине.