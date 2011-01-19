Межбанк: доллар падает, евро - вслед за ним

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 7,9510/7,9615, к 12:00 цены упали до уровня 7,9460/7,9530 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2665/0,2669, к 12:00 цены снизились до 0,2663/0,2665. В России курс доллар-рубль понизился и к 12:00 установился на уровне 29,8550 (-0,0380).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,3460/1,3462, изменяясь в достаточно узком коридоре.

Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,7000/10,7200, к 12:00 цены ушли вниз – 10,6870/10,7020.