Финпланы госпредприятий утвердят до конца января - поручение Азаров

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ поручил министрам обеспечить утверждение финансовых планов на 2011 год на подведомственных им государственных предприятиях до конца января текущего года.

Как передает корреспондент УНИАН, такое поручение премьер-министр озвучил сегодня во время доклада председателя Государственной финансовой инспекции Петра АНДРЕЕВА об аудите деятельности правительства Юлии ТИМОШЕНКО в 2008-2009 годах.

«Не в первом квартале (утверждать финпланы – УНИАН), обращаю внимание, а до конца января. В первую очередь (это касается – УНИАН) Юрия БОЙКО (министр энергетики и угольной промышленности – УНИАН), Бориса КОЛЕСНИКОВА (вице-премьер-министр, министр инфраструктуры – УНИАН)», – отметил Н.АЗАРОВ.

Контроль и ответственность за выполнение данного поручения глава правительства возложил на первого вице-премьер-министра Андрея КЛЮЕВА.

П.АНДРЕЕВ в своем докладе также отметил, что по ряду предприятий финансовые планы на 2010 год были утверждены в конце 2010 года. В частности, это НАК «Нафтогаз Украины», международный аэропорт «Борисполь», предприятия «Укрспецэкспорт» и другие.