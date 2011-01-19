Отмена Украиной экспортных ограничений позволит увеличить темпы роста ВВП - ВБ

Отмена Украиной экспортных ограничений позволила бы увеличить темпы роста валового внутреннего продукта (ВВП) страны в среднесрочной перспективе.

Об этом говорится материалах, розданных сегодня журналистам в ходе презентации отчета Всемирного банка «Перспективы мирового экономического развития на 2011 год».

«В 2012 году увеличение внешнего спроса, как ожидается, должно стать основой для ускорения темпов роста ВВП на 4,5%. Среднесрочные перспективы роста значительно улучшились бы, если бы Украина устранила существующие ограничения на экспорт (квоты на зерно и задержки с возмещением НДС) и ускорила бы проведение структурных реформ», – говорится в материалах.

Также в отчете отмечается, что, по прогнозам Всемирного банка, рост ВВП Украины составит 4% в 2011 году по сравнению с 2010 годом, когда, по прогнозам банка, ВВП Украины вырос на 4,3%. Значительный рост цен на сталь и восстановление объемов экспорта, чему способствовало увеличение внешнего спроса, позволили Украине обеспечить рост в 2010 году после резкого снижения ВВП на 15,1% в 2009 году. Кроме того, возобновление сотрудничества с Международным валютным фондом помогло восстановить доступ к рынкам иностранного капитала.

«Прогнозируемое замедление темпов роста в 2011 году отображает применение запланированных жестких мер в рамках макроэкономической политики согласно программе МВФ и ожидаемое уменьшение внешнего спроса, особенно в России и Европейском союзе – ключевых для Украины экспортных рынках», – говорится в материалах.

Согласно отчету ВБ, мировая экономика движется от послекризисной фазы выздоровления и постепенного укрепления к более медленному, но все же стабильному росту в следующем году, при этом почти наполовину глобальному росту способствуют развивающиеся страны.

По оценкам Всемирного банка, рост глобального ВВП, который увеличился на 3,9% в 2010 году, замедлится до 3,3% в 2011 году, а потом достигнет 3,6% в 2012 году. Рост в развивающихся странах, как ожидается, составит 7% в 2010 году, 6% – в 2011 году и 6,1% – в 2012 году и в дальнейшем будет опережать рост в странах с высоким уровнем доходов, который, по прогнозам, составит 2,8% в 2010 году, 2,4% – в 2011 году и 2,7% – в 2012 году.