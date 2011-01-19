Торги на межбанке сегодня закрылись котировками 7,9440-7,9470 грн./долл.

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись котировками 7,9510/7,9615, к 12:00 цены упали до 7,9460/7,9530. К закрытию торгов ценовые уровни достигли минимума 0 7,9440/7,9470 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2665/0,2669, к 12:00 цены снизились до 0,2663/0,2665. К закрытию цены откатились к уровню 0,2665/0,2666.

В России курс доллар-рубль понизился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 29,8200 (-0,0730).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с отметки 1,3460/1,3462, а к 15:00 выросли до 1,3518/20.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,7000/10,7200, к 12:00 цены ушли вниз - 10,6870/10,7020. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH поднялись - 10,7150/10,7250.